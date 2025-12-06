Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: ok Koné, El Aynaoui, Dybala e Baldanzi. Seconda chiamata per il classe 2009 Arena, assente Wesley

Domani alle ore 15 andrà in scena all'Unipol Domus il match tra Cagliari e Roma, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano Manu Koné, Neil El Aynaoui, Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala: i quattro calciatori hanno avuto dei problemi in settimana (acciacchi fisici per i centrocampisti e influenza per i trequartisti), ma hanno recuperato. Presente, come annunciato da Gasperini in conferenza stampa , anche l'attaccante classe 2009 Antonio Arena (alla seconda chiamata dopo Pisa-Roma). Assente, invece, Wesley per una contrattura . Out anche Artem Dovbyk e Angelino, ma il terzino spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre due mesi di stop.

L'elenco dei convocati

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy

(asroma.com)