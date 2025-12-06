Verso Cagliari-Roma: Koné ed El Aynaoui da valutare. Contrattura per Wesley, Gasperini: "Difficilmente lo rischieremo"

Momento difficile per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma ha vissuto una settimana particolarmente complicata tra calciatori non al meglio della condizione e sintomi influenzali che hanno colpito alcuni membri della squadra (Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala). Come annunciato dal tecnico in conferenza stampa , in vista del match contro il Cagliari (in programma domenica alle ore 15 all'Unipol Domus) sono da valutare le condizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui: "Non è stata una settimana semplice a causa di acciacchi e influenze. Koné ed El Aynaoui hanno avuto degli acciacchi, dobbiamo valutarli". Infine Wesley sembra vicino al forfait a causa di una contrattura rimediata in allenamento: "Wesley non è al meglio, vedremo oggi pomeriggio ma probabilmente non lo rischieremo".