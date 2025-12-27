Atalanta, Palladino: "I match con Inter, Roma e Bologna saranno importanti per il nostro percorso"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, proiettandosi anche al prossimo match contro la Roma. Le sue parole: "Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. Affrontiamo squadre che lottano per l'alta classifica e dopo queste tre gare sicuramente faremo delle valutazioni: voglio un'Atalanta intensa".