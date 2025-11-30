ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni. C'è Koné, davanti Ferguson. Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

Sfida d'alta classifica allo Stadio Olimpico: alle 20.45 la Roma riceve il Napoli nella tredicesima giornata di campionato per continuare a cullare il sogno del primo posto, ora occupato dal Milan e distante una lunghezza. Per l'occasione Gian Piero Gasperini - squalificato, in panchina ci sarà il vice Gritti - ritrova Hermoso in difesa con Mancini e Ndicka, recupera Koné a centrocampo dopo il problema alla caviglia accusato dal francese giovedì mentre sulle fasce si affida ancora a Celik e a Wesley. Davanti Soulé e Pellegrini supportano Ferguson, Dybala si accomoda in panchina.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
All.: Gasperini (in panchina Gritti).
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
All.: Conte.
Arbitro: Massa. Assistenti: Meli - Alassio. IV uomo: Pairetto. VAR: Aureliano. AVAR: Di Bello.
PREPARTITA
19.25 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora anticipa l'11 ufficiale:
Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson#ASRoma #RomaNapoli @tempoweb
18.37 - Indiscrezioni sulla probabile formazione: secondo quanto scritto da Filippo Biafora sul suo canale Telegram Dybala partirà dalla panchina.
18.30 - Tutto pronto all'Olimpico:
? ?️ #ASRoma #RomaNapoli
