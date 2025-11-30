Roma-Napoli: la moviola. Proteste giallorosse sul contrasto Beukema-Koné a inizio azione del gol di Neres, niente fallo per arbitro e VAR (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Davide Massa, il quale è affiancato dagli assistenti Meli e Alassio. Il IV uomo è Pairetto, mentre al VAR c’è Aureliano. L’AVAR, invece, è Di Bello.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

36' - Napoli in vantaggio: Beukema recupera il pallone al limite dell'area con un intervento in scivolata su Koné, il Napoli riparte in velocità e Neres finalizza alla perfezione il contropiede. Proteste dei calciatori della Roma sul contatto a inizio azione, ma per arbitro e VAR è tutto regolare.

Ma come fa non essere fallo questo pic.twitter.com/7cqndJlD2m — Burgernel Pepsi (@Someonesadnow) November 30, 2025



