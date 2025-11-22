Roma in viaggio verso Cremona: la partenza della squadra (VIDEO)

Domani alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Zini il match tra Cremonese e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura, la squadra giallorossa è pronta ad affrontare il viaggio verso la Lombardia. I ragazzi di Gian Piero Gasperini sono in partenza per Cremona e insieme al gruppo sono presenti anche Evan Ndicka ed Evan Ferguson , i quali hanno recuperato (l'attaccante non è ancora al 100% dopo la distorsione alla caviglia) dai rispettivi infortuni.



