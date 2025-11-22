Roma in viaggio verso Cremona: la partenza della squadra (VIDEO)

22/11/2025 alle 18:06.
kone-aereo-2

Domani alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Zini il match tra Cremonese Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura, la squadra giallorossa è pronta ad affrontare il viaggio verso la Lombardia. I ragazzi di Gian Piero Gasperini sono in partenza per Cremona e insieme al gruppo sono presenti anche Evan Ndicka ed Evan Ferguson, i quali hanno recuperato (l'attaccante non è ancora al 100% dopo la distorsione alla caviglia) dai rispettivi infortuni.