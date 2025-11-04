Fiorentina, ufficiale: Pioli esonerato. Accordo di massima con D'Aversa, ma la società riflette

04/11/2025 alle 11:14.
stefano-pioli-3

La Fiorentina è pronta a cambiare allenatore dopo la disastrosa partenza in campionato con zero vittorie nelle prime dieci giornate e l'ultimo posto in classifica a quota 4 punti. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sul futuro di Stefano Pioli.

12:08 - Come riportato da Matteo Moretto, Daniele Galloppa sarà in panchina nel match di Conference League contro il Mainz. La società vuole prendersi del tempo per decidere se chiudere l'accordo con Roberto D'Aversa, con cui c'è già un'intesa di massima.


11:50 - Ora è ufficiale: Stefano Pioli è stato esonerato. Ecco la nota della Fiorentina: "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

11:32 - Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Fiorentina ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli. Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale.


10:45 - Come riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli, Roberto D'Aversa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina e prenderà il posto di Stefano Pioli. La Viola, che aveva avuto dei contatti anche con Daniele De Rossi (sempre più vicino al Genoa), ha scelto l'ex allenatore dell'Empoli e ha già trovato l’accordo per un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo. La società toscana conta di definire tutti i dettagli nelle prossime ore.


10:35 - Come riportato dall'edizione online del quotidiano, il presidente Rocco Commisso ha deciso di esonerare Stefano Pioli, il quale non ha accettato le dimissioni. L'allenamento di questa mattina è stato annullato e non sarà diretto dal tecnico.

