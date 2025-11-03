Genoa, De Rossi a un passo: accordo fino a giugno, rinnovo automatico in caso di salvezza

Si delinea la strada per la panchina del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Daniele De Rossi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del club rossoblù.
Le ultime indiscrezioni delineano anche i contorni dell'accordo che legherebbe l'ex tecnico della Roma al Grifone: si tratterebbe di un contratto fino a giugno, con una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.
Un'intesa che, se confermata, segnerebbe il ritorno in panchina di De Rossi e gli affiderebbe il difficile compito di risollevare le sorti della squadra, attualmente ultima in classifica.
