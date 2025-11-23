CREMONESE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna in campo la Roma dopo la sosta per le nazionali e oggi alle ore 15 affronterà la Cremonese allo Stadio Zini nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in seconda posizione con 24 punti (gli stessi di Inter e Bologna e -1 dal Napoli), mentre i grigiorossi sono undicesimi a quota 14.

Gasperini è pronto ad affidarsi a Svilar in porta, in difesa al fianco di Mancini e Ndicka potrebbe giocare Ziolkowski, con Celik e Wesley sulle corsie laterali. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti il duo Soulé-Pellegrini e in attacco uno tra Ferguson e Baldanzi.

DOVE VEDERE CREMONESE-ROMA IN TV E IN STREAMING

Cremonese-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Baldanzi.

LE QUOTE

CREMONESE-ROMA 1 X 2 EUROBET 6.00 3.65 1.63 SISAL 6.50 3.60 1.62 PLANETWIN365 6.15 3.60 1.63 SNAI 6.00 3.70 1.63

