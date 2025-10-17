VIDEO - Gasperini: "Tutti parlano di Champions perché porta soldi, sembra più importante dello Scudetto. Il nostro obiettivo? Mi fermo alle valutazioni tecniche"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso non si è sbilanciato sull'obiettivo della squadra: "Tutti parlano di Champions perché porta un sacco di soldi, sembra quasi più importante il quarto posto dello scudetto. Tutte le squadre hanno quell'obiettivo. Non so quale sia l'obiettivo della Roma, poi ci sono gli obiettivi tecnici che sono diversi da quelli economici e vanno visti gara per gara. Io mi fermo alle valutazioni tecniche".