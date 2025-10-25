VIDEO - Gasperini sulle parole di Dybala: "Abbiamo chiarito. Squadra moscia e gara sottovalutata? Questo gruppo non lo merita"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle parole dette da Paulo Dybala nel post partita di Roma-Viktoria Plzen : "La parola moscia non esiste, così come la sottovalutazione dell'avversario perché questo gruppo non lo merita. Poi Dybala si è chiarito. Possiamo dire che abbiamo dei limiti e facciamo errori, ma sotto il profilo comportamentale è un gruppo molto forte e sano. Non si giustificano mai le sconfitte con l'atteggiamento, che non dovrà mai essere sbagliato altrimenti sarebbe un problema".







