Roma-Viktoria Plzen, DYBALA: "Se non siamo cattivi non vinceremo mai. Abbiamo sottovalutato la partita"

Olimpico stregato per la Roma. I giallorossi perdono ancora in casa (quarta sconfitta tra Serie A ed Europa League) e cadono 1-2 contro il Viktoria Plzen in occasione della terza giornata della fase campionato della competizione europea. A causa di questo ko, il secondo consecutivo in Europa, i capitolini restano fermi a 3 punti. Al termine della partita Paulo Dybala, autore dell'unico gol della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

DYBALA A SKY SPORT

C’è stata la reazione ma faticate a trovare la porta…

“Sì. Oggi, a differenza della partita contro l’Inter, abbiamo creato meno. Dopo due gol subiti è difficile, in Europa tutte le squadre sono complicate da affrontare. Se sottovaluti le partite succedono queste cose contro squadre che hanno grande valore e che non si tirano mai indietro. Se non siamo cattivi non vinceremo mai”.

Mancata cattiveria a livello collettivo?

“Sì, la cattiveria. Siamo entrati mosci. Brutto dirlo perché ci alleniamo tanto e vediamo tanti video. Ci diciamo le cose, ma ultimamente non le stiamo facendo. Dobbiamo vedere le cose positive e concentrarci per domenica”.

Sei preoccupato per le 4 sconfitte?

“Ora non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo vedere gli errori. Abbiamo vinto partite difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo continuare a correre e lottare perché è l’unico modo per uscirne”.