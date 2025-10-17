VIDEO - Gasperini su Bailey: "Non mi aspettavo uno stop così lungo. Tornerà tra 1/2 settimane, ma all'inizio non sarà tutto rose e fiori"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'infortunio di Leon Bailey: "Assolutamente no, non me lo aspettavo per così tanto tempo ai box. Speravamo che fosse meno lungo questo stop, ma evidentemente l'infortunio ha richiesto questi tempi. La cosa confortante è che siamo abbastanza vicini al rientro dopo otto settimane. Sarà questione di una/due settimane massimo e sarà a disposizione. Viene da una lunga inattività, non sarà tutto subito rose e fiori e dovrà inserirsi e recuperare il tempo perso. Ora dobbiamo guardare avanti. Ci darà un bell'aiuto, ha caratteristiche differente dagli altri in rosa e contiamo su di lui".