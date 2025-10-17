VIDEO - Gasperini: "Sappiamo pregi e difetti della squadra. Ci auguriamo di poter migliorare e ripetere questi risultati, ora contano le prestazioni"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul valore della rosa a disposizione: "Tutti abbiamo un'idea e sappiamo pregi e difetti della squadra. Siamo in una fase iniziale e tutti ci auguriamo di poter migliorare e di ripetere questi risultati. Ora sono ancora importanti le prestazioni, che ti rendono più sicuro e fiducioso".