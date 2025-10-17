VIDEO - Gasperini: "Pisilli ha grande prospettiva, ma ci sono centrocampisti forti. Ora giocano Koné, Cristante ed El Aynaoui"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul poco minutaggio concesso a Niccolò Pisilli: "Non fa fatica a giocare nei due o nei tre, è un giocatore di grossa prospettiva. In questo momento ci sono calciatori forti: lei farebbe star fuori Koné o Cristante? In questo momento giocano Koné, Cristante ed El Ayanoui. Anzi, Pisilli ha avuto i suoi spazi e speriamo che con il tempo ne avrà di più, ma per ora giocano questi".