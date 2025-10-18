ROMA-INTER: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali e oggi alle ore 20:45 la Roma affronta l'Inter allo Stadio Olimpico nel big match valido per la settima giornata di Serie A. I giallorossi sono in vetta con 15 punti (gli stessi del Napoli) in 6 partite, mentre i nerazzurri sono quarti a -3 dal primo posto.

Gasperini è pronto a effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Fiorentina: Celik-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, sulle corsie Wesley a destra e a sinistra uno tra Tsimikas e Rensch (Angelino non convocato). A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala in versione falso nove.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Inter sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

LE QUOTE