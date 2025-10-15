Rensch: "L'Inter? Gara importante per rimanere in testa al campionato. Gasperini? Ci alleniamo molto duramente" (VIDEO)

A pochi giorni dal big match contro l'Inter, il terzino della Roma Devyne Rensch ha presentato la sfida ai microfoni di CBS Golazo, parlando della forza degli avversari, della difesa romanista e del suo rapporto con Gasperini.

Che atmosfera si respira a Roma in vista di una partita così importante contro l'Inter?

"Tutti sanno che è una partita molto importante, per loro, per noi, per i tifosi, per tutti. Ora che tutti i nazionali stanno tornando, possiamo concentrarci completamente sull'Inter, per allenarci e giocare come vogliamo. Tra pochi giorni li affronteremo".

Questa è forse la vostra prova più grande finora. Quanto sarebbe significativo ottenere una vittoria?

"Siamo tra le prime della classifica. In questo campionato è molto importante prendere i tre punti, a prescindere dall'avversario. Certo, si vuole giocare bene, ma in un campionato con così tante buone squadre è fondamentale vincere. Per noi è importante affrontare questa partita come una gara davvero importante per rimanere in testa al campionato".

La Roma ha la miglior difesa della Serie A. Qual è il segreto di questa solidità?

"Penso sia la connessione tra tutti, non solo i difensori, ma anche i centrocampisti e gli attaccanti, perché la difesa inizia dall'attacco. È la connessione che devi avere con gli altri giocatori, perché non puoi difendere solo con cinque uomini. Ognuno deve conoscere il proprio lavoro e avere le proprie responsabilità. Se questo funziona, come sta accadendo ora, allora vedi che non subisci molti gol".

Un commento sul tuo allenatore, Gian Piero Gasperini, e sui suoi noti metodi di allenamento molto duri?

"Posso solo dire che dobbiamo allenarci duramente, molto, molto duramente. Ma questo ci rende più forti. Si vedono anche i risultati che ha avuto all'Atalanta. Certo, allenarsi duramente è difficile, ma è un bene, perché in partita ti senti più forte e puoi correre più facilmente. Quindi, è una buona cosa".

