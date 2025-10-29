Milan, Tomori in dubbio per la Roma: problema al ginocchio destro, esami nelle prossime ore

Tegola per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri affronteranno la Roma a San Siro domenica alle ore 20:45 in occasione della decima giornata di Serie A, ma il tecnico dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Domani rientreranno in gruppo Ardon Jashari e Pervis Estupinan , ma ora c'è grande apprensione per le condizioni di Fikayo Tomori: come rivelato dall'emittente televisiva, il difensore centrale inglese ha accusato un problema al ginocchio destro durante il match contro l'Atalanta e nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. In attesa dell'esito, il calciatore resta quindi in dubbio per la gara contro la Roma.

(Sky Sport)