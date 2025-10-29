Milan, ripresa in vista della Roma: scarico in palestra. Da domani Jashari ed Estupinan torneranno in gruppo

All'indomani del pareggio ottenuto in casa dell'Atalanta, il Milan torna ad allenarsi e questa mattina ha iniziato la preparazione in vista del big match di domenica a San Siro contro la Roma. I calciatori che sono scesi in campo nella partita di ieri hanno svolto una seduta di scarico in palestra, ma le buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano da Ardon Jashari e Pervis Estupinan: il centrocampista, ai box da due mesi per la frattura composta del perone della gamba destra, ha effettuato lavoro personalizzato e da domani tornerà in gruppo insieme al terzino ecuadoriano (out per una distorsione alla caviglia). Assenti, invece, Adrien Rabiot e Christian Pulisic.