Milan, Allegri: "Difficilmente Rabiot e Pulisic saranno a disposizione prima della prossima sosta"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati il tecnico rossonero si è soffermato sulle condizioni di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, attualmente infortunati e a fortissimo rischio per la gara del 2 novembre contro la Roma. Ecco le sue parole: "Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic e difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, da valutare Nkunku che ha quest'alluce che gli dà fastidio. Poi c'è anche Jashari fuori, mentre gli altri sono a disposizione compreso Saelemaekers. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara di domani, non ci sono problemi di questo genere. Gli infortuni fanno parte della stagione, a volte ti arrivano tutti insieme e bisogna essere bravi a capire il momento. Quelli che ci sono devono fare di più".