Milan, Rabiot fuori fino alla sosta: non ci sarà contro la Roma

Il Milan al termine della sosta per le Nazionali si lecca le ferite: non solo i problemi, comunque lievi, per Saelemaekers ed Estupinan, ma soprattutto le lesioni di Pulisic e Rabiot.
Di sicuro i due ad ottobre non rivedranno più il campo, possibile che l'americano riesca a tornare prima del francese: obiettivo Milan-Roma.
Sosta agrodolce per Adrien Rabiot, il centrocampista francese è stato vittima di un infortunio in Nazionale. Gli esami clinici a Milano hanno evidenziato un problema più grave del previsto, una lesione al soleo che andrà rivalutata tra 10 giorni. Rischia uno stop di un mese.
Un mese di stop che vuol dire star fuori fino alla prossima sosta per le Nazionali, in programma a metà novembre, e dunque saltare il big match di San Siro tra Milan e Roma in programma Domenica 2 novembre.
A rischio anche Pulisic, ma la lesione di basso grado al bicipite femorale destro potrebbe permettergli di tornare in tempo per la sfida contro i giallorossi.
(SkySport)