Roma-Torino, i convocati di Gasperini: c'è Wesley

Dopo due settimane di sosta torna la Serie A con la Roma che, domani alle 12:30, ospiterà il Torino all'Olimpico. Alla vigilia il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati: c'è Wesley, seconda convocazione di fila per Lorenzo Pellegrini. Prima chiamata per Tsimikas.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
(as roma.com)
