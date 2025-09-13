Roma-Torino, i convocati di Gasperini: c'è Wesley

13/09/2025 alle 19:01.
gasperini-trigoria-6

Dopo due settimane di sosta torna la Serie A con la Roma che, domani alle 12:30, ospiterà il Torino all'Olimpico. Alla vigilia il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati: c'è Wesley, seconda convocazione di fila per Lorenzo Pellegrini. Prima chiamata per Tsimikas.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(as roma.com)

VAI ALLA NEWS