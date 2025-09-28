Roma-Hellas Verona, la protesta della Curva Sud in silenzio dopo gli arresti di Nizza: "Che il tempo scorra veloce... e il vento vi porti i nostri cori!"(FOTO)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Nonostante il momento positivo della squadra giallorossa, sugli spalti si respira un'aria diversa. Come accaduto nella trasferta di Nizza, la Curva Sud ha esposto le pezze e gli striscioni al contrario in segno di solidarietà verso i 102 tifosi arrestati in Francia dopo i disordini avvenuti alla vigilia della sfida contro il Nizza.

La Curva è rimasta in silenzio con gli striscioni al contrario e ha voluto inviare un messaggio diretto ai compagni ancora detenuti in Francia. Su due lunghi striscioni, il cuore del tifo giallorosso ha esposto la scritta: "Il nostro credo vi tempri i cuori. Che il tempo scorra veloce... e il vento vi porti i nostri cori!".

Lo stesso messaggio è stato esposto con degli striscioni anche in Curva Nord e in tribuna Tevere: