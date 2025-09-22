Montella: "Sono felice per Pellegrini, talvolta è criticato ma è un centrocampista con il gol nel dna"

RAI RADIO 1 - Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato ai microfoni della trasmissione "Radio Anch'io Sport". Ecco le parole dell'ex allenatore della Roma: "Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L'ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. Il cammino è quello giusto".