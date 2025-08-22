VIDEO - Gasperini: "Mi aspettavo un mercato più veloce per avere la rosa completa"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, valida per la prima giornata della Serie A 2025/26 e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul ritardo legato al mercato in entrata: "Indubbiamente sì, mi sarei aspettato un mercato più veloce per avere la rosa più completa. Soprattutto per un allenatore nuovo che magari arriva e vorrebbe portare altre idee. Però devo dire che con i ragazzi con cui abbiamo lavorato abbiamo fatto bene: hanno passato un mese e mezzo insieme e, tra quelli che erano già presenti dall’inizio, sicuramente abbiamo fatto tanto. Gli altri sono arrivati un po’ alla spicciolata, qualcuno prima, qualcuno dopo, poi c’è stato anche uno stallo. Certo, tutti noi vorremmo sempre poter partire con una squadra definita, con una rosa completa, per sfruttare al meglio il periodo di preparazione. Ma ormai questo sembra essere diventato un po’ un’utopia per tutti. È chiaro che fai dei propositi, ma un conto sono i propositi, un conto la realizzazione dei propositi. Quelli sono sempre validi e riconosciuti in ogni riunione che facciamo. Ma la realizzazione magari ha dei tempi diversi e bisogna vedere anche in quanto tempo si riesce a fare".