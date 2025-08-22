Conferenza stampa, GASPERINI: "La squadra ha tanta voglia di fare. Mi aspettavo una rosa più completa" (VIDEO)

Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento del debutto della nuova Roma di Gian Piero Gasperini nella Serie A 2025/26. La formazione giallorossa aprirà il suo campionato domani sera allo Stadio Olimpico alle 20:45 contro il Bologna. Il tecnico dei capitolini parlerà alle ore 14 nella conferenza della vigilia dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

Presenza numero 600. Come se la immagina la prima all'Olimpico? Come arriva la squadra?

"Ho letto stamattina che domani è la 600esima partita, è stata una grandissima sorpresa. Niente di meglio di poterla realizzare in un contesto come quello di domani, nuova esperienza, con uno stadio così pieno e esigente. E' un qualcosa di straordinario. La squadra arriva con tanta voglia di fare. Domani è un biglietto da visita, dietro di noi c'è tanta gente, tanta passione. Giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato, una squadra rodata e preparata. E' una bella prima di campionato"

Come sta vivendo la situazione mercato e l'infortunio di Bailey? Dybala è pronto?

"Bailey è incredibile, siamo veramente dispiaciuti. Un infortunio in una situazione difficile da spiegare. Peccato. Al di là dell'immediatezza della partita, dispiace per l'entità dell'infortunio in un gesto consueto. Il mercato? Ormai siamo nella fase finale, è sempre imprevedibile. Io guardo la partita col Bologna. Dybala è rientrato da dieci giorni, è sulla strada giusta, sta facendo tutto. Non può giocare 90 minuti: o dall'inizio o a partita in corso."

Si aspettava un mercato più veloce per avere la rosa completa per l'inzio del campionato?

"Indubbiamente sì, soprattutto per un allenatore nuovo. Ma con i ragazzi con cui ho lavorato abbiamo lavorato bene. Abbiamo fatto tanto. Tutti quanti noi vorremmo sempre poter partire con una rosa definita per sfruttare al meglio il periodo di preparazione, ma sembra diventata utopia un po' per tutti."

Aveva ricevuto rassicurazioni?

"E' chiaro che fai dei propositi: un conto sono i propositi, un altro la realizzazione, che magari ha dei tempi diversi, e bisogna vedere in quanto si reisce a fare."

Dovbyk sarà l'attaccante della Roma?

"Vi piace molto la partita di domani... (ride, ndr) Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà in questi dieci giorni. Domani Dovbyk è convocato come gli altri. Domani arriviamo di fronte ad un'attesa bella. Domani dovremo avere la concentrazione massima sulla presentazione al nostro pubblico. Queste date consentono di trovarti un giocatore contro due volte, o che ce l'hai e te lo ritrovi contro. Quello che succederà lo vedremo."

