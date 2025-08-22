VIDEO - Gasperini: "La volontà della società nei miei confronti è sempre stata la stessa, ma la realizzazione è più complicata"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, valida per la prima giornata della Serie A 2025/26 e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle intenzioni della società sul mercato: "Quanto alle difficoltà, io sapevo che ci sarebbero state fino al 30 giugno, sicuramente, mi auguravo che dopo il 30 giugno ci fosse più possibilità, di fatto c’è stato, poi c’è stato un blocco. Di fatto, il mercato si potrà giudicare il 31 agosto. La volontà della società nei miei confronti è sempre stata la stessa, mi hanno sempre detto le stesse cose, i loro pensieri per me sono sempre stati chiari, la realizzazione è più complicata".