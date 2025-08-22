ROMA-BOLOGNA, i convocati di Gasperini: out Salah-Eddine oltre a Pellegrini e Bailey

Al via la Serie A: domani sera la Roma ospita il Bologna di Vincenzo Italiano allo Stadio Olimpico nella prima giornata di campionato. Alla vigilia della gara, dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 20 giocatori convocati: out gli infortunati Pellegrini e Bailey, assente Celik per squalifica. Non è presente neanche Salah-Eddine, in uscita in questa sessione di mercato.

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(asroma.com)