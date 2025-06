Serie B, playout: Sampdoria salva. Ritorno sospeso al 65' per lancio di fumogeni e seggiolini dei tifosi della Salernitana

La Serie B non ne voleva sapere di finire e dopo il rinvio del playout per il caso Brescia, poi è stata l'indigestione di alcuni tesserati della Salernitana a posticipare il ritorno della gara contro la Sampdoria da venerdì a domenica. Questa sera, quando i blucerchiati erano sul 2-0 all'Arechi, dopo che avevano concluso con lo stesso punteggio l'andata, i tifosi della Salernitana hanno iniziato a far piovere in campo oggetti di ogni genere, da seggiolini a fumogeni, costringendo l'arbitro ad interrompere la partita al 65'.

Poco dopo è arrivata la decisione definitiva di Doveri: match terminato, la Sampdoria è salva, la Salernitana sarà costretta in Serie C.

Per la panchina della Sampdoria, nei giorni scorsi, si è parlato di un possibile interesse per De Rossi in caso, ora concreto, di permanenza in B.