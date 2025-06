Sampdoria: ipotesi De Rossi in caso di salvezza in B

Dopo l'accostamento al Parma, che poi ha virato su Carlos Cuesta, Daniele De Rossi rimane in attesa di una nuova opportunità per tornare ad allenare. Tra le possibilità che potrebbero aprirsi per l'ex allenatore, oltre che bandiera, della Roma c'è la Sampdoria, alle prese col playout con la Salernitana.

Il 2-0 dell'andata pone i blucerchiati in una posizione di vantaggio in vista del ritorno, in programma domenica: in caso di salvezza, l'ipotesi di ripartire con De Rossi in Serie B potrebbe farsi più concreta.

(alfredopedulla.com)

