LIVE - Serie A 2025/26, presentazione del calendario: esordio della Roma all'Olimpico contro il Bologna, il derby alla 4a giornata

L'attesa per conoscere il cammino delle squadre nel prossimo campionato è finita: la presentazione ufficiale del calendario della Serie A Enilive 2025/2026 si terrà oggi e sarà seguita in diretta. L'evento, organizzato dalla Lega Serie A, avrà luogo nel Teatro Regio di Parma, in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A, e svelerà tutte le 38 giornate della stagione, che prenderà il via domenica 24 agosto 2025 per concludersi domenica 24 maggio 2026. Una delle caratteristiche salienti del prossimo campionato sarà l'assenza della tradizionale sosta invernale, con turni previsti anche il 21 e 28 dicembre, nonché il 3 e il 6 gennaio, e interruzioni solo per le quattro finestre FIFA.

Il sorteggio seguirà criteri specifici, già resi noti dalla Lega Serie A (qui i dettagli), volti a garantire l'asimmetria tra girone di andata e ritorno (con almeno 8 giornate di distanza tra le stesse sfide), una corretta calendarizzazione dei derby (mai alla prima giornata o nel turno infrasettimanale del 29 ottobre), la gestione degli impegni delle squadre nelle coppe europee (evitando scontri diretti tra partecipanti a diverse competizioni UEFA in giornate specifiche), l'alternanza casa/trasferta per club della stessa città (con eccezioni per Fiorentina-Pisa e Inter-Milan dovute a lavori o eventi concomitanti come le Olimpiadi Invernali 2026) e la collocazione dei due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026. La presentazione sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione di vertici della Lega come il Presidente Ezio Simonelli e l'AD Luigi De Siervo, oltre agli ambassador Christian Vieri e Ciro Ferrara che commenteranno gli accoppiamenti. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l’evento in diretta.

LIVE

19.36 - Alla 33a giornata di nuovo la sfida con l'Atalanta, stavolta all'Olimpico. Alla 34a la Roma va a Bologna.

19.31 - Altro big match alla 31a: Inter-Roma. Alla 32a giornata Roma-Pisa.

19.29 - Si prosegue con la 29a giornata, che vedrà in scena Como-Roma. Alla successiva Roma-Lecce.

19.26 - Napoli-Roma alla 25a giornata, Roma-Cremonese alla 26a, Roma-Juventus alla 27a, Genoa-Roma alla 28a.

19.23 - Alla 22a il ritorno del big match Roma-Milan, alla 23a Udinese-Roma, alla 24a Roma-Cagliari.

19.20 - Si inizia con il girone di ritorno asimmetrico: alla ventesima giornata Roma-Sassuolo, alla ventunesima Torino-Roma.

19.12 - 18a giornata il big match Atalanta-Roma, alla 19a Lecce-Roma.

19.06 - Giornata 15: Roma-Como. Alla sedicesima, nel periodo natalizio, ci sarà la sfida con la Juventus in trasferta. Alla 17a giornata, Roma-Genoa.

19.02 - Alla 12a giornata Cremonese-Roma, alla 13a giornata c'è il Napoli che arriva all'Olimpico. Cagliari-Roma alla 14a giornata.

19.00 - Undicesima giornata: Roma-Udinese.

18.54 - Sassuolo-Roma all'ottava giornata, Roma-Parma alla nona, Milan-Roma alla decima.

18.57 - Altri big match: la Roma affronterà la Fiorentina alla 6ª giornata e l'Inter alla 7ª giornata.

18.50 - Il derby contro la Lazio in programma alla quarta giornata. Alla quinta c'è Roma-Verona.

18.49 - Pisa-Roma alla seconda giornata, Roma-Torino alla terza.

18.47 - Prima giornata: la Roma affronterà il Bologna in casa.

18.46 - Vengono presentate le 20 squadre partecipanti al campionato. Sassuolo, Pisa e Cremonese sono le neopromosse.

18.42 - Vengono riepilogati le date del campionato 2025/26: si parte il 24 agosto 2025 e si conclude 24 maggio 2026. Non ci saranno soste, se non quelle dovute alle nazionali. Vengono sintetizzati i criteri di composizione del calendario, che trovate qui.

18.39 - Viene mostrato un estratto dei video realizzati dalla Lega per la rubrica "Campioni del Made in Italy". Per la Roma partecipò Leandro Paredes a un episodio.

18.37 - Prende la parola il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: "Nel campionato di Serie A c'è molta competitività e ne siamo fieri. Partiamo molto presto con il calendario, ma siamo contenti di questo sforzo e siamo sicuri che verrà apprezzato da chi vuole seguire la propria squadra e dalle squadre per organizzare le trasferte".

18.33 - Viene mostrato un estratto del docufilm "The great race" che ripercorre i momenti salienti della stagione di Serie A appena conclusa.

18.30 - È appena iniziato l'evento ufficiale della Lega Serie A di sorteggio e presentazione del calendario della prossima stagione