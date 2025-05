VIDEO - Ranieri: "Un regalo alla squadra in caso di Champions? Sono i calciatori che devono farlo a me"

A due giorni dalla sfida contro il Torino, valida per la trentottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha scherzato su un possibile regalo alla squadra in caso di qualificazione in Champions League: "Io un regalo? Sono loro che devono farlo a me (ride, ndr)".