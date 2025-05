VIDEO - Ranieri sulle esclusioni di Hummels e Paredes: "Cosa abbiamo fatto in quelle 9 partite? Vinto a parte l'ultima..."

A due giorni dalla delicatissima sfida contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sulle numerose esclusioni di due "monumenti" come Mats Hummels e Leandro Paredes: "Cosa abbiamo fatto in quelle 9 partite?", la risposta ironica di Ranieri. "Vinto tutte tranne l'ultima", controbatte il giornalista. "Grazie...", termina il mister.