Conferenza stampa, RANIERI: "Arrivare in Europa è super importante. Salire gli scalini dell'Olimpico è un'emozione che va oltre" (VIDEO)

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà il Milan nel big match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. A due giorni dalla partita Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa e l'appuntamento è alle 12:30 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

Il reparto offensivo della Roma è da altissima classifica o è da rinforzare?

"Del mercato ne parleremo a fine campionato. Ora non è il momento, ma i fatti parlano chiaro. Basta vedere i gol fatti e quelli sbagliati".

Il rigore contro l'Atalanta?

"Resto della mia idea, non dico se è rigore o meno. Parlo di uniformità di intenti per quanto riguarda il protocollo VAR. In questa stagione ci sono stati episodi molto simili e il VAR non è intervenuto. Io discuto quando è chiaro ed evidente errore, il VAR non è mai intervenuto in Italia e in Champions quando erano successi episodi simili".

Cosa le mancherà di più dell'Olimpico? Cosa direbbe a un allenatore che non è mai stato qui?

"La differenza è legata al fatto che siamo romani e romanisti, magari un altro allenatore proverà altre sensazioni. Quando ero un ragazzo del settore giovanile della Roma e vedevo la prima squadra giocare all'Olimpico mi batteva forte il cuore. Salire quegli scalini è una cosa che va oltre a vedere lo stadio pieno, i tifosi ci sono stati vicini pure nelle difficoltà e questa è una sensazione bellissima".

L'anno prossimo la Roma può essere costruita per lottare per lo Scudetto?

"Abbiamo due mercati ristretti, cercheremo di sbagliare il meno possibile. Spesso non vince la più forte, ma chi ha costruito qualcosa. L'Atalanta è stata formata in 9 anni, noi dobbiamo migliorare e abbiamo iniziato a mettere le fondamenta. Vogliamo costruire una squadra che sia un orgoglio per i tifosi".

Saelemaekers? Per il futuro è cambiato qualcosa?

"Di mercato non parlo. Soulé si è adattato bene in quella fascia, Saelemaekers giocava a meraviglia con Dybala e con l'assenza dell'argentino ho visto che non era più lo stesso. Ho cambiato per questo motivo. Alexis è sempre nella mia mente, è un giocatore importante".

Quanto è importante raggiungere l'Europa dal punto di vista finanziario?

"Importante, io voglio arrivarci. Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo, alla voglia e alla determinazione della mia squadra... Sarebbe super importante arrivare in Europa".

