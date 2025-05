VIDEO - Ranieri sul ritorno di Dan Friedkin a Trigoria: "Buonissimo incontro. Il presidente vuole fare bene e sa di aver sbagliato qualcosa in questi anni"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sull'incontro con Dan Friedkin, arrivato a Trigoria nella mattinata di ieri: "È stato un buonissimo incontro. Il presidente ha fatto i complimenti alla squadra, a tutto l’aspetto calcistico. Quello che vuole fare l’ha detto quando è venuto, vuole fare bene. Sa benissimo che in questi anni si è sbagliato qualcosa e vuole fare bene. Questo è quello che posso dire".