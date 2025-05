VIDEO - Ranieri sul futuro ruolo dirigenziale: "Non sarò l'uomo immagine, bensì un garante della società. Dovrò assumermi delle responsabilità"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha fatto chiarezza sul ruolo che ricoprirà al termine della stagione: "Io non sarò l’uomo immagine, sarò quello che si dovrà assumere delle responsabilità. So che ormai sono diventato un garante. Non sono un uomo immagine perché rifuggo da tutto".