VIDEO - Ranieri e l'addio all'Olimpico: "Da ragazzo vedevo la Roma giocare e mi batteva forte il cuore. Salire quegli scalini è una sensazione che va oltre per noi romanisti"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato su cosa significherà per lui l'ultima partita all'Olimpico: "La differenza è legata al fatto che siamo romani e romanisti, magari un altro allenatore proverà altre sensazioni. Quando ero un ragazzo del settore giovanile della Roma e vedevo la prima squadra giocare all'Olimpico mi batteva forte il cuore. Salire quegli scalini è una cosa che va oltre a vedere lo stadio pieno, i tifosi ci sono stati vicini pure nelle difficoltà e questa è una sensazione bellissima".