VIDEO - Ranieri e la data dell'annuncio del nuovo allenatore: "1° luglio? Era una battuta..."

A due giorni dalla sfida contro il Torino, valida per la trentottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha scherzato sulle dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Repubblica riguardanti l'annuncio del nuovo allenatore ("Lo saprete il 1° luglio"): "Con la speranza che fosse soltanto una battuta quella - dice il giornalista - Non ci meritiamo altri 40 giorni così". Il mister scoppia a ridere e lo tranquillizza: "Era una battuta...".