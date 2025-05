VIDEO - Ranieri e il retroscena su Bove: "Lo chiesi ai tempi del Cagliari, ma Mourinho bloccò la cessione"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha svelato un retroscena riguardante Edoardo Bove, il quale era stato chiesto proprio da Ranieri al Cagliari ma José Mourinho fece muro e bloccò la cessione. Ecco le sue parole: "Voi non lo sapete, ma io chiesi a Mourinho di darmi Bove al Cagliari. José però mi disse: 'No, me lo tengo io qua'. Gli faccio i migliori auguri e tutto ciò che desidera, è un ragazzo meraviglioso. Non lo conosco, ma basta poco per capire che tipo di intelligenza ha".