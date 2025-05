VIDEO - Ranieri commenta la stagione di Pellegrini: "Quando un giocatore non riesce a rendere ai suoi livelli è una sconfitta personale"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sulla difficile stagione di Lorenzo Pellegrini, il quale dovrà rimanere ai box per due mesi a causa di una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra: "Quando io non riesco a far rendere qualcuno ai suoi livelli, la sento davvero come una sconfitta personale. Per cui lui farà parte di questo, in questa stagione. Ogni giocatore che non riesce ad esprimersi al massimo diventa una sconfitta personale perché io so le sue potenzialità e cosa ha cercato di darmi".