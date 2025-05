VIDEO - Ranieri cita Trapattoni: "Champions? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"

A due giorni dalla sfida contro il Torino, valida per la trentottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha citato una famosissima dichiarazione di Giovanni Trapattoni per parlare dell'eventuale qualificazione in Champions League: "Un grandissimo allenatore disse 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'. Noi abbiamo un gatto a 9 code che scappa da tutte le parti, quindi prima chiudiamo il sacco e poi vediamo...".