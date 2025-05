VIDEO - Ranieri: "Cessione di un big? Non ne abbiamo parlato. È importante lo zoccolo duro e non possiamo sbagliare acquisti"

A due giorni dalla delicatissima sfida contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sull'eventuale sacrificio di un big nel corso della sessione estiva di calciomercato: "Onestamente ne avete parlato voi e non ne abbiamo parlato noi in società. I mercati sono sempre aperti a mille situazioni. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. Ma è importante lo zoccolo duro e la mentalità che abbiamo costruito quest'anno. Questa è una squadra seria e che si impegna. Noi non possiamo sbagliare i giocatori che arrivano".