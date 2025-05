VIDEO - Ranieri: "Alcuni allenatori si sono tirati fuori in caso di mancata qualificazione in Champions? A me non sembra..."

A due giorni dalla delicatissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma ha sottolineato come la scelta del nuovo allenatore non dipenda dalla qualificazione in Champions League: "Ho visto che alcuni allenatori si sarebbero tirati fuori perché la Roma non va in Champions League. A me sembra che non si sia tirato fuori nessuno, onestamente. Questo è il massimo che posso dire".