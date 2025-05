Serie A: Svilar e Ndicka presenti nella top 11 della stagione di Opta

Mile Svilar ed Evan Ndicka sono stati due dei principali protagonisti della splendida rimonta della Roma in classifica culminata con la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. L'elevato rendimento di entrambi i calciatori è sottolineato anche dal portale di statistiche OptaPaolo, che ha inserito il portiere e il difensore centrale nella top 11 della Serie A 2024/25 in base ai dati registrati nel corso della stagione.

11 - Here is the Serie A 2024/25 best XI based on Opta data. Celebration. pic.twitter.com/0yR7n794om

