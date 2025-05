La Roma si porta sul 3-1 contro il Milan grazie alla rete di Bryan Cristante e si avvicina alla vittoria. Un gol davvero importante per i giallorossi, che negli ultimi minuti si erano schiacciati in difesa. Grande liberazione per i sostenitori romanisti e su tutti per Ryan Friedkin, il quale è stato pizzicato dalle telecamere mentre si scatena in tribuna.