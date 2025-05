Roma-Milan, Ryan Friedkin arrivato all'Olimpico: "Sono molto felice. Ranieri? È un grande uomo" (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. In occasione dell’ultima sfida casalinga di Claudio Ranieri da allenatore dei giallorossi l’impianto è sold out e tra gli spettatori presenti c’è anche il vicepresidente del club capitolino Ryan Friedkin. Il figlio di Dan è arrivato da poco all'Olimpico e dopo aver scattato foto e firmato autografi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto felice. Ranieri? È un grande uomo".