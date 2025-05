Roma-Milan, record assoluto di presenze all'Olimpico: previsti circa 68.100 spettatori, superato il dato di Roma-Feyenoord

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, e c’è una grande atmosfera. In occasione dell’ultima sfida casalinga lo stadio sarà gremito (i Distinti Nord-Ovest sono occupati dai sostenitori romanisti in seguito al divieto di trasferta per i rossoneri) e sono previsti circa 68.100 spettatori: si tratta del record assoluto di presenze e il dato supera anche quello di Roma-Feyenoord della stagione 2023/24.