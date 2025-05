Roma-Milan: 500esima panchina in Serie A per Ranieri a 34 anni e 251 giorni dall'esordio, nessuno ha una distanza più ampia di lui

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, e ed è una gara dal sapore davvero speciale per Claudio Ranieri. Per l’allenatore di Testaccio rappresenta infatti l’ultimo match all’Olimpico da allenatore giallorosso e i tifosi gli hanno dedicato una splendida coreografia. Inoltre Sir Claudio taglia un traguardo davvero importante e si tratta della 500esima panchina in Serie A. Come riportato dal portale di statistiche Opta Paolo, Ranieri è con Liedholm, uno dei due tecnici che hanno allenato la Roma in A in tre decenni diversi. Inoltre la distanza di 34 anni e 251 giorni è la più ampia per un allenatore dal suo esordio nel torneo alla sua 500esima partita.

