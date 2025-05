Roma-Milan, la Curva Sud omaggia Ranieri: "Un grande condottiero... un romanista vero!". Occhi lucidi per il tecnico (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, e ed è una gara dal sapore davvero speciale. Questa sfida infatti rappresenta l’ultimo match di Claudio Ranieri all’Olimpico da allenatore giallorosso e per l’occasione i tifosi hanno deciso di omaggiarlo con una splendida coreografia. La Curva Sud è stata divisa in due: da una parte vi è la scritta “Claudio Ranieri” in giallo su sfondo rosso, dall’altra i cartoncini gialli fanno da sfondo al logo “ASR”. Nella parte bassa, invece, spunta lo striscione: "Un grande condottiero... un romanista vero!". Visibilmente emozionato il tecnico, il quale ha trattenuto a fatica le lacrime.