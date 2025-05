Roma-Fiorentina, Zaniolo torna all'Olimpico: cori e fischi contro l'ex giallorosso

Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissima partita tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sorpresa della formazione Viola è la presenza dal 1’ di Nicolò Zaniolo, scelto dall’allenatore Raffaele Palladino per affiancare Moise Kean. L’ex giallorosso torna all’Olimpico da avversario per la seconda volta (la prima fu a dicembre con l’Atalanta e segnò il gol dello 0-2) e anche in questa occasione i tifosi romanisti si sono scatenati tra cori e fischi nei suoi confronti sin da subito.